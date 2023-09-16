Як стало відомо 16 вересня, підполковника Олександра Сака зняли з командування 47 ОМБр "Маґура". Про це заявили "Суспільне" та hromadske із посиланням на анонімні джерела у бригаді.
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Хто стане новим командиром
За даними ЗМІ, Олександр Павлій очолюватиме ОМБр "Маґура" замість Олександра Сака. Він має звання полковника.
З 2022 року Павлій командував 112-ою окремою бригадою тероборони Києва. Вона перебуває у складі Регіонального управління "Північ" Сил ТрО.
Валерій Маркус та Іван Шаламага вважаються засновниками 47 ОМБр "Маґура". Після її створення у 2022 році командиром цього військового формування став Сак. Раніше він брав участь в АТО/ООС та служив 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".
Олексій Сак у 2015 році був командиром роти, а у 2019 році його призначили командувати 3-м батальйоном. У війні проти російських загарбників він був тричі поранений.
У 47 бригаді "Маґура" вже були зміни
- Нагадаємо, Валерій Маркус вирішив піти з посади головного сержанта та подав рапорт. Він захотів отримати нижчу посаду командира механізованого відділення.
- Маркус пояснив це категоричною незгодою з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади та бажанням бути ближче до своїх людей на полі бою. Він наголосив, що приймав рішення самостійно та без тиску.
- Згодом головним сержантом у 47 ОМБр "Маґура" став Віталій Аверін. У 2014 році він став добровольцем та воював у складі батальйону "Донбас".
- Він брав участь у боях за Широкине, Попасну, Іловайськ. Аверін нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.