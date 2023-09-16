Як стало відомо 16 вересня, підполковника Олександра Сака зняли з командування 47 ОМБр "Маґура". Про це заявили "Суспільне" та hromadske із посиланням на анонімні джерела у бригаді.

Читайте також Віталій Аверін – головний сержант 47 ОМБр "Маґура": що відомо про того, хто змінив Маркуса

Хто стане новим командиром

За даними ЗМІ, Олександр Павлій очолюватиме ОМБр "Маґура" замість Олександра Сака. Він має звання полковника.

З 2022 року Павлій командував 112-ою окремою бригадою тероборони Києва. Вона перебуває у складі Регіонального управління "Північ" Сил ТрО.

Валерій Маркус та Іван Шаламага вважаються засновниками 47 ОМБр "Маґура". Після її створення у 2022 році командиром цього військового формування став Сак. Раніше він брав участь в АТО/ООС та служив 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

Олексій Сак у 2015 році був командиром роти, а у 2019 році його призначили командувати 3-м батальйоном. У війні проти російських загарбників він був тричі поранений.

Зверніть увагу! Навесні 2022 року "Маґура" була батальйоном, що складався з військовослужбовців та цивільних добровольців. Восени того ж року це військове формування розширили до штурмового полку, а згодом і до бригади.

У 47 бригаді "Маґура" вже були зміни