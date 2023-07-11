Валерий Маркус подчеркнул, что такое решение принял самостоятельно и без давления по ряду причин. В частности, он "категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады".
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Хочет пойти на более низкую должность
В своем сообщении на фейсбук-странице военный отметил, что не считает целесообразным пребывание в должности главного сержанта бригады. Однако поскольку своих людей он оставить не может, то хочет перейти на более низкую должность, чтобы "быть поближе к ним на поле боя".
Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не разрешили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею,
– написал Валерий Маркус.
Рапорт, как сообщил военнослужащий, уже у командира на столе. Его он написал и подал в понедельник, 10 июля.
Причин такого решения несколько
В своем рапорте Валерий Маркус подробнее раскрыл причины такого решения. В частности, он назвал:
- систематическое унижение работы сержантского корпуса бригады,
- непонимание командованием бригады важности морального духа бойцов для качественного выполнения задач,
- отсутствие наказания и некомпетентность лиц высшего офицерского корпуса бригады,
- неприятие и саботирование на всех уровнях офицерского звена традиций и мифологии бригады,
- отсутствие воли у командования бригады защитить интересы воинской части перед высшим командованием.
Следовательно, он хочет, чтобы его переместили с должности главного сержанта воинской части на низшую должность командира боевой машины – командира механизированного отделения. Штатно-должностную категорию отметил "сержант" с должностным окладом 3170 гривен.
В комментариях к сообщению украинцы отметили, что грустно слышать о таких новостях. А также выражают уважение защитнику Украины и благодарят его за службу.