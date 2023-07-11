Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что сейчас продолжаются основные шаги украинского контрнаступления – на Азовское побережье. А именно на Мелитополь и Бердянск. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Оккупанты не будут сопротивляться

Наступление сил обороны движется по определенному сценарию. Ведь так и прогнозировалось, что главная задача ВСУ – перерезать путь по суше между материковой Россией и временно оккупированным Крымским полуостровом.

Когда нам это удастся, Крым окажется в условно оперативном окружении. Останется единственная "артерия" с материковой частью – через Крымский мост. Но и мы имеем возможности его уничтожить,

– подчеркнул военный аналитик.

Для этого можно использовать те же британские крылатые ракеты. Storm Shadow, потому что в их тактико-технических характеристиках указано, что они могут поражать также и мосты.

Если группировка оккупантов окажется в Крыму без поставок всего необходимого из континентальной России и без возможности выехать с полуострова, то особое сопротивление она не будет оказывать.

Военный аналитик спрогнозировал сценарий освобождения Крыма без захода украинских сил на полуостров: смотрите видео

Если россияне в Крыму, осознают, что отрезаны от всего и имеют только один проход, контролируемый украинскими силами, то не захотят вообще воевать. И они начнут массово сдаваться в плен, чтобы сохранить свою жизнь.

Есть прогнозы, что мы можем освободить Крым, не заводя туда войска. Это произойдет, когда нам удастся достичь условного окружения полуострова,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

И тогда, по его мнению, используя артиллерию, будем атаковать военные объекты врага в Крыму, заставим его подписать капитуляцию. И дальше возникнет единственная проблема, где содержать большое количество пленных оккупантов.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что благодаря активному продвижению ВСУ на Юге наши Силы обороны рано или поздно выйдут к административной границе с Крымом. И тогда вероятнее всего ослабленный Владимир Путин "будет вынужден искать диалога с цивилизованным миром".

Что происходит во временно оккупированном Крыму