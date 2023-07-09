Российские пропагандисты сообщили, что пробка у Крымского моста как со стороны полуострова, так и со стороны Кубани продолжает увеличиваться, пишет 24 Канал. Она образовался якобы после инцидента с крылатой ракетой, сбитой в районе Керчи.

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Пробки на Крымском мосту уже достигают 6 километров

Российский телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам пишет, что по состоянию на 20:00 со стороны Тамани находится 390 транспортных средств. Время ожидания около двух часов.

В очереди со стороны Керчи находится 780 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. Стоит отметить, что пробка существенно увеличилась со стороны Керчи.

Днем пробка при въезде на Крымский мост со стороны России достигла 6 километров. В России заявили, что увеличили количество осмотровых постов и усилили их работу.

Оккупанты обещали в течение нескольких часов устранить пробку, однако не смогли с этим справиться. Также следует обратить внимание, что пропагандисты писали, что якобы движение по мосту было остановлено.

Что известно о "хлопке" у Крымского моста

В районе Керчи днем в воскресенье, около 12 часов, раздалось несколько громких звуков, похожих на "работу" ПВО.

По данным СМИ, звуки, подобные взрывам, раздались один за другим, около 3 – 4 раз.

Гауляйтер временно оккупированного Крыма Серий Аксенов заявил, что в районе Керчи якобы сбили крылатую ракету. В то же время он сказал, что повреждений и пострадавших нет.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что "хлопок" по-настоящему шокировал оккупантов, еще раз напомнив им, что Россия на полуострове временно.

По его словам, сторонники России паникуют и призывают оккупантов оградить их от освобождения Крыма. Чубаров отметил, что оккупанты осознают неизбежность возвращения полуострова под контроль Украины.

Зачем России пробки на Крымском мосту

В Минобороны Украины подтвердили, что именно наши военные в октябре 2022 года нанесли удар по Керчинскому мосту. Цель удара заключалась в том, чтобы сломать логистику оккупантов.

Как известно, Россия использует Крымский мост для того, чтобы перебрасывать свои резервы на фронт в Украине.

После того, как Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, в России боятся, что наши военные уничтожат мост. Чтобы защитить мост, Россия искусственно создает пробки на Крымском мосту, чтобы наши военные не могли нанести удар.

В отличие от россиян, украинские военные не наносят ударов по гражданским, чем и пользуется Кремль.