Взрывы в Керчи раздались днем около 12 часов. Местные корреспонденты сообщают, что они прозвучали один за другим около 3 – 4 раз.

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Россияне заявили об атаке Крылатой ракетой

Гауляйтер временно оккупированного Крыма Серий Аксенов заявил, что в районе Керчи якобы сбили крылатую ракету. В то же время он сказал, что повреждений и пострадавших нет.

Также в сети появилось видео работы ПВО в Керчи. Масштабы подозрительно малы, как для крылатой ракеты. Однако то, что "хлопок" добрался близко к Крымскому мосту – факт. Российские власти уже призывают жителей оккупированного полуострова не паниковать.

Видео работы ПВО в Керчи: смотрите видео

Местные жители сообщают, что возле него виднеется дым. Также они утверждают, что видели несколько ракет.

Работа российской ПВО: смотрите видео

Крымский мост перекрывали на некоторое время

После взрывов на Крымский мост никого не пускали – объект закрывали на въезд и выезд. Российские пропагандистские издания утверждают, что это связано с "украинской атакой".

Местные жители растеряны. Сначала даже не поняли, стоит ли мост или нет. Через некоторое время движение по мосту все-таки возобновили. Значит, еще стоит, но вряд ли надолго.

Приблизительно через час после этого сообщения российские СМИ заявили, что ПВО работает уже в Ростовской области. И что даже якобы есть повреждения. В сети утверждают, что область атаковал беспилотник.

Украина уже атаковала Крымский мост и сделает это снова