Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Богдан Долинце. Он заметил, что атаки беспилотниками на Москву происходят примерно раз в месяц условными волнами. В этот раз российская ПВО уничтожила четыре дрона из пяти, что свидетельствует о ее эффективности против атак БпЛА.
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Могут уничтожать только 80% целей
Он предположил, что атака осуществлялась недорогими конвертируемыми дронами или БПЛА не военного назначения. Об этом свидетельствуют демонстрировавшиеся ранее обломки беспилотников.
Это означает, что при атаке дешевыми и низкоэффективными дронами российская ПВО может уничтожать всего 80% целей.
Если же в дальнейшем будут использованы боевые дроны или ракеты средней, или большой дальности, то эффективность защиты Москвы будет под огромным вопросом. Ведь россияне не способны уничтожать 100% даже малоэффективных доработанных китайских дронов.
– отметил эксперт по авиации.
Эксперт по авиации оценил эффективность российских ПВО по защите Москвы: смотрите видео
Кроме того, Россия не способна обеспечить безопасность воздушного пространства Москвы. Также непонятно, почему там до сих пор летают самолеты.
"Небо особенно над Москвой должно быть полностью закрыто и прекращено любое авиационное сообщение. А западные авиакомпании, пускающие свои самолеты в аэропорты Москвы, должны понимать, что они рискуют жизнью своих пассажиров, своими самолетами и не реагируют на реально существующие угрозы", – подчеркнул Богдан Долинце.
Больше о "хлопке" вблизи Москвы
- Ночью 4 июля жители Новой Москвы услышали несколько взрывов. Они прозвучали вблизи населенных пунктов Марушкинское и Валуево. В российских пабликах сообщили о том, что было сбито 4 дрона.
- Также появилась информация о взрывы в городе Кубинка, где расположена военная часть (якобы именно там раздался "хлопок") и научно-исследовательский испытательный институт минобороны России. Кроме того, рядом расположена авиабаза.
- Позже одно из росСМИ сообщило, что якобы на территории воинской части было повреждено "три листа металлической кровли".
- Кроме того, аэропорт "Внуково" внезапно закрыли. Те самолеты, что направлялись туда, были направлены на другие аэропорты. В общей сложности примерно 10 самолетов вынуждены были изменить место приземления. Вероятно, взрывы прозвучали и вблизи "Внуково".
- Минобороны России заявило, что атаку совершали якобы 5 беспилотников, из них 4 были сбиты средствами ПВО. А еще один дрон якобы был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.