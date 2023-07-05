Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Богдан Долинце. Он заметил, что атаки беспилотниками на Москву происходят примерно раз в месяц условными волнами. В этот раз российская ПВО уничтожила четыре дрона из пяти, что свидетельствует о ее эффективности против атак БпЛА.

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Могут уничтожать только 80% целей

Он предположил, что атака осуществлялась недорогими конвертируемыми дронами или БПЛА не военного назначения. Об этом свидетельствуют демонстрировавшиеся ранее обломки беспилотников.

Это означает, что при атаке дешевыми и низкоэффективными дронами российская ПВО может уничтожать всего 80% целей.

Если же в дальнейшем будут использованы боевые дроны или ракеты средней, или большой дальности, то эффективность защиты Москвы будет под огромным вопросом. Ведь россияне не способны уничтожать 100% даже малоэффективных доработанных китайских дронов.

– отметил эксперт по авиации.

Эксперт по авиации оценил эффективность российских ПВО по защите Москвы: смотрите видео

Кроме того, Россия не способна обеспечить безопасность воздушного пространства Москвы. Также непонятно, почему там до сих пор летают самолеты.

"Небо особенно над Москвой должно быть полностью закрыто и прекращено любое авиационное сообщение. А западные авиакомпании, пускающие свои самолеты в аэропорты Москвы, должны понимать, что они рискуют жизнью своих пассажиров, своими самолетами и не реагируют на реально существующие угрозы", – подчеркнул Богдан Долинце.

Обратите внимание! Россияне обвинили в атаке дронами Подмосковья "киевский режим". Хотя официально ни одна сторона не взяла на себя ответственность за организацию этой атаки. Поэтому можно предположить, что эти действия совершили внутренние силы в России или третьи силы, не связанные с Украиной.

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