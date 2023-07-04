Российские пропагандисты опубликовали видео одного из первых "хлопков", который раздался в Новой Москве, пишет 24 Канал. "Хлопок" зафиксировали около 6 часов утра.

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Россияне опровергли лживые заявления минобороны России

В российском минобороны уже успели заявить, что над регионом якобы сбиты пять беспилотников. В России традиционно заявляют о якобы атаке "украинских" беспилотников.

Но видео, опубликованное пропагандистами, опровергает ложь российского минобороны. Дело в том, что звук после "хлопка" очень похож на прилет, а не успешную работу ПВО, как лжет минобороны России.

Звук взрыва в Новой Москве: смотрите видео

Пропагандисты также утверждают, что неизвестные беспилотники удалось сбить вблизи села Валуево. Именно там были лучше слышны прекрасные ноты летнего "хлопка".

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Жительница Валуева Елизавета фактически подтвердила прилеты. По ее словам, утром прозвучал сильный "хлопок", от которого затрясся дом. Женщина говорит, что "хлопок" был настолько мощным, что чуть окна не повылетали.

Что россияне говорят о "хлопке" в Новой Москве: смотрите видео

Также Елизавета отметила, что россияне выбежали на улицу наблюдать за прекрасным явлением "хлопка" и увидели густой дом. Она говорит, что "хлопок" их очень сильно испугал.

Юлия, еще одна жительница Валуева, утверждает, что первые два взрыва прогремели в 5 утра. После этого в небе был столб дыма, что тоже указывает на то, что был прилет, а не работа ПВО. В конце концов, по словам женщины, после "хлопка" было зарево, что полностью разбивает лживое заявление минобороны России об "успешной" работе ПВО.

Россияне говорят, что очень испугались, что может прилететь по их домам. Если обратить внимание на то, как Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины, то россиянам действительно стоит опасаться ударов своих же военных по собственной территории.

Что известно о "хлопке" в России