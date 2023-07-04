Есть ли пострадавшие и жертвы – пока неизвестно. 24 Канал подробнее расскажет и покажет на карте, где расположены Кубинка и "Внуково".

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Атака дронов в Кубинке

РосСМИ сообщали, что один дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в городе Кубинка. Так, около 4 часов утра под удар попало административное здание на территории части.

Город Кубинка расположен в Одинцовском районе Московской области России – в 63 километрах к западу от центра Москвы.

Вблизи Кубинки находится научно-исследовательский испытательный институт минобороны России, на территории которого находится военно-исторический музей бронетанкового вооружения и техники. В пяти километрах от Кубинки – авиабаза Кубинка.

Кубинка на карте

Громко было возле аэропорта "Внуково"

Около 7 часов утра пропагандисты заявили о новых взрывах со свистом. Так, громко было возле аэропорта "Внуково". РосСМИ утверждают, что один беспилотник упал на гараж, поэтому в результате этого вспыхнул огонь.

Аэропорт "Внуково" – третий по величине московский аэропорт, один из пяти международных аэропортов в Москве. Расположен в пределах Москвы в 10 километрах юго-западнее МКАДа.

"Внуково" на карте

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