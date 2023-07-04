Чи є постраждалі та жертви – поки невідомо. 24 Канал детальніше розповість та покаже на карті, де розташовані Кубинка та "Внуково".

До теми Добрий ранок для росіян: у Новій Москві пролунали потужні вибухи

Атака дронів у Кубинці

РосЗМІ повідомляли, що один дрон-камікадзе атакував військову частину у місті Кубинка. Так, буцімто близько 4 години ранку під удар потрапила адміністративна будівля на території частини.

Місто Кубинка розташоване в Одинцовському районі Московської області Росії – за 63 кілометри на захід від центру Москви.

Поблизу Кубинки розташовується науково-дослідницький випробувальний інститут міноборони Росії, на території якого є військово-історичний музей бронетанкового озброєння і техніки. У п'яти кілометрах від Кубинки – авіабаза Кубинка.

Кубинка на карті

Гучно було біля аеропорту "Внуково"

Близько 7 години ранку пропагандисти заявили про нові вибухи зі свистом. Так, гучно було біля аеропорту "Внуково". РосЗМІ стверджують, що один безпілотник впав на гараж, тому внаслідок цього спалахнув вогонь.

Аеропорт "Внуково" – третій за величиною московський аеропорт, один з п'яти міжнародних аеропортів в Москві. Розташований у межах Москви за 10 кілометрів на південний захід від МКАДу.

"Внуково" на карті

"Бавовна" часто приходить у Росію