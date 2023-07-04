Россияне говорят о беспилотниках

Два взрыва произошли с интервалом около 5 минут. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Громко было в районах населенных пунктов Марушкинское и Валуево, что в нескольких километрах от Московской кольцевой дороги.

Российские пропагандистские телеграм-каналы заявили, что это сработало ПВО. Мол, в Новой Москве сбили 2 беспилотника вертолетного типа, а еще один – в Калушской области. Никто вроде бы не пострадал, а на месте происшествия работают экстренные службы.

В Новой Москве прогремел взрыв: видео

Пассажирам самолетов не повезло

Через несколько минут после сообщений о взрывах появилось еще одно интересное – самолеты, следовавшие в аэропорт Внуково, изменили движение, покружив в небе над аэропортом. Их решили перенаправить на другие аэродромы.

Речь идет о 5 рейсах: из Шарм-эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска. Кстати, рейс из Анкары наматывает круги в небе над Внуково уже больше часа.

Под удар могла попасть военная часть

Впоследствии появилась информация, что один дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в городе Кубинка. Якобы около 4 часов утра под удар попало административное здание на территории части. Добавим, что в Кубинке есть авиабаза, а также базируется бригада воздушно-десантных войск.

Интересно, что этот город расположен в более чем 400 километрах от границы с Украиной.

Где расположена Кубинка: карта