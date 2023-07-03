Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров. По его словам, направление аэродрома оккупанты использовали для обстрелов из бомбардировщиков Ту-22М3 ракетами Х-22.

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После падения Х-22 образовалась воронка

Крамаров отметил, что Х-22 – самая тяжелая крылатая сверхзвуковая ракета, которая находится на вооружении россиян. Возле аэродрома, из которого в частности россияне выпускают "Шахеды", расположен пусковой рубеж ракет Х-22, с которого они летят в Украину.

Учитывая характеристики ракеты Х-22, есть предположения среди экспертов, что это был аварийный сброс боеприпаса. То есть не пошла ракета, не сработал стартовый двигатель, после ее падения образовалась такая большая воронка,

– предположил он.

Как убежден военный эксперт, это не результат действий ВСУ. Если бы Украина выпустила по аэродрому ракеты Storm Shadow, они бы долетели туда. Если бы оккупанты сбили эти ракеты, они не могли бы образовать такую воронку.

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