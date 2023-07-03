Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров. По его словам, направление аэродрома оккупанты использовали для обстрелов из бомбардировщиков Ту-22М3 ракетами Х-22.
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После падения Х-22 образовалась воронка
Крамаров отметил, что Х-22 – самая тяжелая крылатая сверхзвуковая ракета, которая находится на вооружении россиян. Возле аэродрома, из которого в частности россияне выпускают "Шахеды", расположен пусковой рубеж ракет Х-22, с которого они летят в Украину.
Учитывая характеристики ракеты Х-22, есть предположения среди экспертов, что это был аварийный сброс боеприпаса. То есть не пошла ракета, не сработал стартовый двигатель, после ее падения образовалась такая большая воронка,
– предположил он.
Как убежден военный эксперт, это не результат действий ВСУ. Если бы Украина выпустила по аэродрому ракеты Storm Shadow, они бы долетели туда. Если бы оккупанты сбили эти ракеты, они не могли бы образовать такую воронку.
Крамаров о последнем "хлопке" под Краснодаром: смотрите видео
Взрывы в Краснодарском крае
- Российские СМИ сообщают, что в районе Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае было очень громко в воскресенье, 2 июля. На северо-восточной окраине города расположен аэродром, возле него образовалась огромная воронка.
- "Хлопок" произошел в 200 метрах от местного военного аэродрома. По версии российских СМИ, это могла быть ракета, вероятно летевшая в сторону состава ГСМ. Пропагандисты предполагают, что ее сбила ПВО.
- Глубина воронки – 4 метра, а ее диаметр – 10 метров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что погибших и пострадавших нет. По его словам, объекты инфраструктуры и дома также уцелели.
- Следует заметить, что Воздушные силы ВСУ ранее сообщали о запуске "Шахедов" с аэродрома Приморско-Ахтарска. Они заявляли об этом 29 и 30 июня.