Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, офіцер запасу ЗСУ Андрій Крамаров. За його словами, напрямок аеродрому окупанти використовували для обстрілів з бомбардувальників Ту-22М3 ракетами Х-22.

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Після падіння Х-22 утворилась вирва

Крамаров зазначив, що Х-22 – найважча крилата надзвукова ракета, яка є на озброєнні росіян. Біля аеродрому, з якого зокрема росіяни випускають "Шахеди", розташований пусковий рубіж ракет Х-22, з якого вони летять в Україну.

Враховуючи характеристики ракети Х-22, є припущення серед експертів, що це був аварійний скид боєприпасу. Тобто не пішла ракета, не спрацював стартовий двигун, після її падіння утворилась така велика вирва,

– припустив він.

Як переконаний військовий експерт, це не результат дій ЗСУ. Якби Україна випустила по аеродрому ракети Storm Shadow, то вони б долетіли туди. Якби окупанти збили ці ракети, то вони не могли б утворити таку вирву.

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