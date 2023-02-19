Ці ракети відзначилися не в одному воєнному злочині росіян. 24 Канал зібрав для вас основні характеристики надзвукової крилатої ракети.

Зверніть увагу Російські ракети "Кинджал": чим вони небезпечні та чи зможе Україна їх збивати

Основні характеристики ракети

Надзвукова ракета Х-22, яку ще називають "Буря", виготовлена ще в часи СРСР. Вперше її випробували в 1963 році, але через велику кількість технічних помилок, випробування затягнулися на 3 роки. Цю ракету розробляли для ураження радіолокаційно-контрастних точкових та площинних цілей, тобто авіаносців чи ударних авіаційних груп.

Стартова маса ракети – 6 тонн, а швидкість – близько 3,5 махів (понад 4 000 кілометрів на годину). Ці ракети здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів. Х-22 здатна нести на борту до 960 кілограмів звичайної бойової частини або ядерну боєголовку. Довжина ракети – 11,6 метра, а діаметр – 94 сантиметри.

Точність ракети залишає бажають кращого – близько 50% запущених боєголовок влучають в радіусі 600 метрів від встановленої цілі й це є основна проблема цієї застарілої ракети. Ймовірно, проблемою є те, що створена для ураження морських цілей ракета не надто годиться для ефективного ураження наземних цілей. Однак досвід застосування росіянами цих ракет під час війни в Україні показує, що попри відносну невисоку точність, вони можуть завдати великих втрат, адже призводять до гибелі цивільних.

Літак-носій Ту-22К запускає ракету з висоти 10 кілометрів, а сама Х-22 летить на висоті 115 – 125 кілометрів.

Як для крилатих ракет, її ціна є доволі низькою – до 500 тисяч доларів. Зараз у Росії їх не виготовляють, тому ворог використовує Х-22 зі своїх запасів. Тому ворог застосовує їх не дуже часто.

ППО проти Х-22 безсила

Зараз, на жаль, Україна не має засобів для перехоплення та знищення надзвукових ракет Х-22. Попри те, що уже кілька разів були повідомлення про нібито збиття цих ракет нашими силами ППО, у Повітряних силах ЗСУ спростовують цю інформацію.

Через це запуск ракет Х-22 ворогом майже зі 100%-ю ймовірністю означає, що буде влучання. Та з огляду на вищезгадану проблемну точність ракети, питанням залишається те, куди влучить ракета та на скільки вона відхилиться від цілі.

За деякими даними, комплекси Patriot PAC-3 та SAMP-T, на постачання яких чекає Україна, можуть протидіяти ракетам Х-22. Та поки їх у нас немає, то засобів для ефективної протидії цим надзвуковим ракетам також немає.

Х-22 і воєнні злочини Росії в Україні

Хоч Росія застосовує для обстрілів України ракети Х-22 не так часто, проте вони вже встигли відзначитися у воєнних злочинах загарбників. Перший російський злочин із використанням цих ракет зафіксований 9 травня 2022 року, коли Росія застосувала 7 ракет Х-22 для обстрілу села Фонтанка біля Одеси. Тоді кілька ракет влучили в ТЦ "Рів'єра". Щонайменше 1 людина загинула і 5 зазнали поранень.

Наступним злочином стало влучання цієї ракети в ТРЦ "Амстор" в Кременчуку 27 червня 2022 року. Удар повністю знищив торгівельний центр та забрав щонайменше 21 життя. Ще щонайменше 56 осіб зазнали поранень.

14 січня 2023 року Росія цією ракетою влучила по житловій багатоповерхівці в Дніпрі й забрала життя щонайменше 46 людей, з яких 6 – діти. Крім того, ще близько 80 осіб зазнали поранень.