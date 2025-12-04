Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ. У регіоні могла процювати ППО.

Що відомо про атаку на Одесу?

Повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників у області оголосили після півночі – близько 00:14.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів. Спершу цілі зафіксували на Одещині із західним курсом, а згодом вони полетіли на Одесу.

Про вибухи місцеві телеграм-канали написали близько 00:28.

