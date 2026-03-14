Монітори повідомляли, зокрема, про зліт Ту-95МС з аеродромів "Українка" та "Белая", передає 24 Канал.
Що відомо про зліт стратавіації у Росії?
Ще з вечора 13 березня моніторингові канали попереджали українців про небезпеку застосування стратегічної авіації Росії для атак по Україні. Уже тоді ймовірність бойового вильоту вночі була вище середнього.
Раніше зафіксували активність близько 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Також повідомляли про поповнення запасів балістичних ракет у російських підрозділах.
Приблизно о 02:30 стало відомо, що ворог, схоже, виконав перший пуск крилатих ракет повітряного базування Х-101. Якщо це не імітація, то до 04:30 ранку можна очікувати ракети у повітряному просторі України.
На цей час також триває масована атака "Шахедів".. Залетіли групи БпЛА з Херсонщини, прямують у бік Кіровоградщини – монітори пишуть, їх близько 50. Є загроза і з інших напрямкуів.
Останні атаки на Україну
Російська армія 13 березня обстріляла рейсовий автобус біля Нової Олександрівки на Харківщині "Іскандером-М". Унаслідок атаки загинули 3 людини, ще 4 – поранені.
Також ворог атакував дронами Миколаїв. Там пошкоджено будинки та навчальний заклад. Постраждалих немає.
Загалом тієї ночі летіли 127 ударних дронів та 1 ракета "Іскандер-М". ППО збила чи знешкодила 117 із них. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих на 5 локаціях.