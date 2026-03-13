Однак більшість цілей сили ППО знешкодили. Про це інформують Повітряні сили України.

Дивіться також ЗСУ зупинили просування ворога на Харківщині, Росія стягує війська на один з напрямків, – ISW

Що відомо про атаку Росії на Україну в ніч на 13 березня?

З 18:00 12 березня й до 08:00 13 березня ворожі війська атакували територію України та її населення однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 126 ударними дронами типу "Гербера" й "Італмас". Серед них "Шахедів" – близько 80 одиниць.

Для обстрілу України ворог використав пускові майданчики у Брянську, Орлу, Курську, Міллєрово, Приморсько-Ахтарську, що в Росії та у Гвардійському, що у Криму.

Українські сили ППО, зокрема авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України зуміли збити чи знешкодити 117 ворожих дронів.

На жаль, на 8 локаціях зафіксовано влучання балістики та 8 безпілотників, ще на 5 – падіння уламків.

У ПС додали, що у деяких регіонах досі триває загроза застосування ударних дронів й закликали дотримуватись правил безпеки.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де нещодавно гриміли вибухи?