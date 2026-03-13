Однако большинство целей силы ПВО обезвредили. Об этом информируют Воздушные силы Украины.
Что известно об атаке России на Украину в ночь на 13 марта?
С 18:00 12 марта и до 08:00 13 марта вражеские войска атаковали территорию Украины и ее население одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 126 ударными дронами типа "Гербера" и "Италмас". Среди них "Шахедов" – около 80 единиц.
Для обстрела Украины враг использовал пусковые площадки в Брянске, Орле, Курске, Миллерово, Приморско-Ахтарске, что в России и в Гвардейском, что в Крыму.
Украинские силы ПВО, в частности авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сумели сбить или обезвредить 117 вражеских дронов.
К сожалению, на 8 локациях зафиксировано попадание баллистики и 8 беспилотников, еще на 5 – падения обломков.
В ПС добавили, что в некоторых регионах до сих пор продолжается угроза применения ударных дронов и призвали соблюдать правила безопасности.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Где недавно гремели взрывы?
Днем 12 марта взрывы слышали жители Николаева. Воздушные силы предупреждали о движении нескольких вражеских беспилотников на город.
Днем ранее российские войска атаковали Запорожье КАБами, разгромив гражданскую инфраструктуру. Местные власти сообщили, что враг попал в многоэтажку. 12 человек получили ранения, среди них – четверо детей.
Утром 11 марта вражеский дрон типа "Герань-2" ударил по территории гражданского пищевого предприятия, что в Шевченковском районе Харькова. В результате удара мясокомбинат был разрушен полностью. От полученных травм двое работников предприятия погибли, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.