Однако большинство целей силы ПВО обезвредили. Об этом информируют Воздушные силы Украины.

Что известно об атаке России на Украину в ночь на 13 марта?

С 18:00 12 марта и до 08:00 13 марта вражеские войска атаковали территорию Украины и ее население одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 126 ударными дронами типа "Гербера" и "Италмас". Среди них "Шахедов" – около 80 единиц.

Для обстрела Украины враг использовал пусковые площадки в Брянске, Орле, Курске, Миллерово, Приморско-Ахтарске, что в России и в Гвардейском, что в Крыму.

Украинские силы ПВО, в частности авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сумели сбить или обезвредить 117 вражеских дронов.

К сожалению, на 8 локациях зафиксировано попадание баллистики и 8 беспилотников, еще на 5 – падения обломков.

В ПС добавили, что в некоторых регионах до сих пор продолжается угроза применения ударных дронов и призвали соблюдать правила безопасности.

