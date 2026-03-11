Об опасности из-за движения российских дронов сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Где есть угроза атаки?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашей области с помощью интерактивной онлайн-карты. В случае объявления опасности в вашем регионе призываем вас не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытии.

Какие регионы Украины "красные": смотрите на карте

21:09, 11 марта

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

20:02, 11 марта

БпЛА на востоке Николаевщины курсом на Баштанку.

19:53, 11 марта

БпЛА на Черниговщине в направлении Макошино.

18:51, 11 марта

БпЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину (Марганец).

18:46, 11 марта

БпЛА на севере Харьковщины курсом на Чугуев.