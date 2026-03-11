Об опасности из-за движения российских дронов сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Где есть угроза атаки?
Отслеживайте воздушную тревогу в вашей области с помощью интерактивной онлайн-карты. В случае объявления опасности в вашем регионе призываем вас не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытии.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
БпЛА на востоке Николаевщины курсом на Баштанку.
БпЛА на Черниговщине в направлении Макошино.
БпЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину (Марганец).
БпЛА на севере Харьковщины курсом на Чугуев.