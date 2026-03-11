Про небезпеку через рух російських дронів повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Де є загроза атаки?
Відслідковуйте повітряну тривогу у вашій області за допомогою інтерактивної онлайн-карти. У разі оголошення небезпеки у вашому регіоні закликаємо вас не нехтувати безпекою та перебувати в укритті.
Які регіони України "червоні": дивіться на карті
БпЛА на сході Миколаївщини курсом на Баштанку. БпЛА на Чернігівщині в напрямку Макошиного. БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину (Марганець). БпЛА на півночі Харківщини курсом на Чугуїв.
