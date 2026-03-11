Об этом проинформировал глава местной ОВА Иван Федоров.

Что известно о взрывах в Запорожской области?

Сообщение о взрывах в городе поступило в 16:08, власти призвали жителей находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги.

Россияне бьют по инфраструктуре города Запорожья,

– уточнил впоследствии Федоров. Повторные взрывы прогремели в 16.13.

Отметим, что несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали об угрозе КАБов для города. Пуски авиабомб произошли около 16:02 и 16:07.

Затем в ОВА отметили, что зафиксированы последствия удара россиян по жилой застройке. Речь идет о попадании в многоэтажку, из-за чего есть пострадавшие.

По состоянию на 16:40 за медицинской помощью обратились уже три человека. Взрывной волной повреждены также дома рядом с местом удара.

Последствия атаки на Запорожье: смотрите видео

Иван Федоров добавил, что все экстренные службы уже работают на месте происшествия. Напомним также, что 9 марта враг нанес несколько ударов по Запорожью, используя ракеты, КАБы и дроны.

