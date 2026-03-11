Об этом проинформировал глава местной ОВА Иван Федоров.
Что известно о взрывах в Запорожской области?
Сообщение о взрывах в городе поступило в 16:08, власти призвали жителей находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги.
Россияне бьют по инфраструктуре города Запорожья,
– уточнил впоследствии Федоров. Повторные взрывы прогремели в 16.13.
Отметим, что несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали об угрозе КАБов для города. Пуски авиабомб произошли около 16:02 и 16:07.
Затем в ОВА отметили, что зафиксированы последствия удара россиян по жилой застройке. Речь идет о попадании в многоэтажку, из-за чего есть пострадавшие.
По состоянию на 16:40 за медицинской помощью обратились уже три человека. Взрывной волной повреждены также дома рядом с местом удара.
Последствия атаки на Запорожье: смотрите видео
Иван Федоров добавил, что все экстренные службы уже работают на месте происшествия. Напомним также, что 9 марта враг нанес несколько ударов по Запорожью, используя ракеты, КАБы и дроны.
Какие еще города атаковали оккупанты в последнее время?
11 марта в Харькове "Шахед" ударил по частной застройке в Шевченковском районе. По предварительным данным, погибли два человека, еще семеро получили ранения.
Утром 10 марта русские войска атаковали Славянск управляемыми авиабомбами. В результате удара погибли четыре человека, еще около двадцати получили ранения, среди них – двое детей. Основным объектом атаки стали жилые многоэтажки: повреждены по меньшей мере шесть домов и десять автомобилей.
Также утром 8 марта в Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги, которую объявили из-за угрозы атаки беспилотников.