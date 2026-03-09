Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Смотрите также Неожиданный удар: военный обозреватель объяснил, почему ВСУ снова применили ATACMS и Storm Shadow

Что известно о взрывах в Запорожье?

В 10:53 9 марта Федоров сообщил о риске ударов вражеских беспилотников по Запорожской области. Уже в 11:07 на область летели вражеские скоростные ракеты. Через минуту жители услышали серию взрывов.

Впоследствии местные власти сообщили, что взрывы, которые раздавались в городе, это работа украинской ПВО.

Следующие взрывы прогремели в 11:39. В регионе продолжалась угроза применения КАБов.

Напомним, ранее, в 10:00, город атаковали КАБы – в результате атаки загорелся грузовик. К счастью, 55-летний водитель автомобиля не пострадал.

Сейчас информации о последствиях обстрела или масштабах разрушений нет.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Последствия атаки по Запорожью: смотрите фото Запорожской ОГА

Что известно о недавних атаках России на Украину?