Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про вибухи у Запоріжжі?

О 10:53 9 березня Федоров повідомив про ризик ударів ворожих безпілотників по Запорізькій області. Вже о 11:07 на область летіли ворожі швидкісні ракети. За хвилину мешканці почули серію вибухів.

Згодом місцева влада повідомила, що вибухи, які лунали у місті, це робота української ППО.

Наступні вибухи прогриміли о 11:39. У регіоні тривала загроза застосування КАБів.

Нагадаємо, раніше, о 10:00, місто атакували КАБи – внаслідок атаки спалахнула вантажівка. На щастя, 55-річний водій автівки не постраждав.

Наразі інформації щодо наслідків обстрілу чи масштабів руйнувань немає.

