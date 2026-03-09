Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Дивіться також Несподіваний удар: військовий оглядач пояснив, чому ЗСУ знову застосували ATACMS та Storm Shadow
Що відомо про вибухи у Запоріжжі?
О 10:53 9 березня Федоров повідомив про ризик ударів ворожих безпілотників по Запорізькій області. Вже о 11:07 на область летіли ворожі швидкісні ракети. За хвилину мешканці почули серію вибухів.
Згодом місцева влада повідомила, що вибухи, які лунали у місті, це робота української ППО.
Наступні вибухи прогриміли о 11:39. У регіоні тривала загроза застосування КАБів.
Нагадаємо, раніше, о 10:00, місто атакували КАБи – внаслідок атаки спалахнула вантажівка. На щастя, 55-річний водій автівки не постраждав.
Наразі інформації щодо наслідків обстрілу чи масштабів руйнувань немає.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Наслідки атаки по Запоріжжю: дивіться фото Запорізької ОВА
Що відомо про нещодавні атаки Росії на Україну?
У ніч проти 9 березня російські війська атакували Україну, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 197 ударні дрони, зокрема "Шахеди", "Гербери", "Італмаси".
8 березня вибухи гриміли на Одещині – ворог випустив на місто ударні безпілотники.
Вранці 8 березня російські війська вгатили ударним дроном по пасажирському потягу, який рухався за маршрутом Київ – Суми. На момент удару у потязі перебувало близько 200 пасажирів. За попередніми даними, постраждалих немає.