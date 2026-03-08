Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Ввечері 8 березня в Одесі лунали вибухи.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення ворожих БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеської області – Чорноморська, Лиманки, Білгород-Дністровського, Олександрівки, Одеси.

Що ще атакувала Росія 8 березня?

  • Уранці 8 березня російський безпілотник влучив у пасажирський потяг, що прямував за маршрутом Київ – Суми. Інцидент стався на території Сумського району. У момент удару в поїзді перебували приблизно 200 пасажирів.

  • На Харківщині російські війська вдарили безпілотниками по житловому сектору села Велика Бабка, внаслідок чого троє мирних жителів зазнали поранень. Ворог завдав повторного удару, коли на місце прибули рятувальники.

  • Другу добу поспіль Росія масовано атакує об’єкти газовидобутку Нафтогазу на Полтавщині.