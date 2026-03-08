Про це повідомили у Нафтогазі.

Що відомо про атаки Росії по об'єктах Нафтогазу?

Другу добу поспіль Росія масовано атакує об’єкти газовидобутку Групи Нафтогаз на Полтавщині. Удари завдаються із застосуванням дронів.

Робота низки об'єктів критично важливої інфраструктури зупинена. Пошкодження є, але постраждалих людей, на щастя, немає.

Фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Триває оцінка пошкоджень,

– зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У компанії нагадали, що з початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 312 працівників Нафтогазу.

Що відопо про нещодавні обстріли Полтавщини?