На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Що відомо про атаку?

Уночі та зранку 8 березня російські війська здійснили атаку безпілотниками по території Полтавської області. Під ударом опинилося одне з промислових підприємств у Миргородському районі.

Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження виробничого обладнання. На місці події працюють усі необхідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби руйнувань.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Що ще атакували росіяни 8 березня?