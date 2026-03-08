Про те, скільки дронів та ракет запустили, а також, як відпрацювала ППО розповіли у Повітряних силах.
Як відпрацювала ППО?
У ніч на 8 березня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 117 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:
- Брянськ,
- Курськ,
- Орел,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Міллєрово,
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
У Повітряних силах зазначили, що близько 70 із них – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09:00, захисники знищили 98 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
На жаль, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.
Сили ППО збивали ворожі дрони / Інфографіка ПС ЗСУ
Що відомо про наслідки останніх атак на Україну?
- Ворог атакував Вінниччину 7 березня. Постраждали об'єкти енергетичної та залізничної інфраструктури, а також зруйновані цивільні житлові будинки – пошкоджені дахи, вибиті вікна та двері, зсунуті стіни.