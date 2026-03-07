"З ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові після російського удару балістичною ракетою. Зруйновано під’їзд, пошкоджено верхні поверхи сусіднього будинку. На жаль, станом на зараз відомо, що семеро людей загинуло. Більш ніж десять людей поранено, серед них – діти. Під завалами ще можуть бути люди. Всі необхідні служби працюють на місці для порятунку. 29 ракет, із них майже половина – балістика, та 480 дронів, із яких більшість – «шахеди», застосувала Росія проти України. Цілились по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині. Зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині. Всюди, де необхідно, працюють відповідні служби. На ці жорстокі удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів. Дякую кожному, хто не мовчатиме. Росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, а отже, підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно. Розраховуємо на активну роботу з ЄС, щоб гарантувати більше захисту для наших людей. Вдячний усім, хто допомагає посилювати наш захист", – йдеться у повідомленні Зеленського.