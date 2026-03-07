Про ситуацію в області розповів керівник Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

Які наслідки удару по Хмельниччині?

Унаслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено вікна на залізничній станції. Також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Є перебої в електропостачанні – енергетики працюють над його відновленням,

– додав Тюрін.

Він також зауважив, що подробиці атаки повідомить згодом.

До речі, проблеми з електропостачанням унаслідок обстрілу фіксували й у Чернівецькій області. Росіяни запустили кілька крилатих ракет і дрони, через що у Новодністровську зникло світло.

Де ще гриміли вибухи уночі та чи є постраждалі?