Про загрозу інформували в ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, тривога у Києві та багатьох областях: куди летять дрони
Що відомо про повітряну комбіновану атаку на Буковину 7 березня?
Чернівецька область потрапила під комбіновану повітряну атаку вночі 7 березня. У Новодністровську прогриміли вибухи, після чого у місті зникло світло, як повідомили у Суспільному.
У цей час, за інформацією Повітряних сил та моніторингових каналів, летіли БпЛА і крилаті ракети типу "Калібр".
Ворожа ракетно-дронова атака триває! Не знімайте роботу ППО і не стійте біля вікон!
– наголосив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.
Повітряна тривога на Буковині триває з 02:50. Тоді само "червоними" стали всі українські регіони через перебування у повітряному просторі багатьох ракет та дронів.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
Вибухи чули у Києві, місто атакували балістичні ракети та дрони.
У Вінницькій області гриміли вибухи, туди летіли "Шахеди".
Під масовану атаку БпЛА потрапила Одеса, було багато вибухів.
І Харків зазнав масованого удару балістикою та дронами.