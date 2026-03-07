Про загрозу інформували в ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, тривога у Києві та багатьох областях: куди летять дрони

Що відомо про повітряну комбіновану атаку на Буковину 7 березня?

Чернівецька область потрапила під комбіновану повітряну атаку вночі 7 березня. У Новодністровську прогриміли вибухи, після чого у місті зникло світло, як повідомили у Суспільному.

У цей час, за інформацією Повітряних сил та моніторингових каналів, летіли БпЛА і крилаті ракети типу "Калібр".

Ворожа ракетно-дронова атака триває! Не знімайте роботу ППО і не стійте біля вікон!

– наголосив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Повітряна тривога на Буковині триває з 02:50. Тоді само "червоними" стали всі українські регіони через перебування у повітряному просторі багатьох ракет та дронів.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?