Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО.
Куди рухаються дрони зараз?
Де зараз оголошено тривогу: дивіться на карті
БпЛА тримає курс на Київ! БпЛА у напрямку Гостомеля/Бучі. БпЛА через північ Київщини, курсом на Іванків. Чернігівщина: БпЛА у напрямку Славутича/Гончарівського. БпЛА у напрямку Харкова. Миколаївщина: БпЛА в районі Очакова. Нова група БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Південного.
