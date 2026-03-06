Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО.

Дивіться також Понад 140 ворожих БпЛА атакували Україну, на багатьох локаціях є влучання: скільки збили

Куди рухаються дрони зараз?

Де зараз оголошено тривогу: дивіться на карті