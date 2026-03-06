Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО.

18:56, 6 березня

БпЛА тримає курс на Київ!

18:49, 6 березня

БпЛА у напрямку Гостомеля/Бучі.

18:34, 6 березня

БпЛА через північ Київщини, курсом на Іванків.

18:17, 6 березня

Чернігівщина: БпЛА у напрямку Славутича/Гончарівського.

18:06, 6 березня

БпЛА у напрямку Харкова.

17:15, 6 березня

Миколаївщина: БпЛА в районі Очакова.

16:29, 6 березня

Нова група БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Південного.