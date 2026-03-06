Інформацію про російську атаку та її відбиття повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Які дрони били по Україні та як відпрацювали сили ППО?

Росіяни запустили 141 ударний БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Дрони летіли з кількох напрямків:

  • Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, що на території Росії;
  • Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Близько 100 з усіх запущених дронів становили саме "Шахеди".

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Однак влучання 24 ударних дронів сталися на 16 локаціях, ще на одній впали уламки збитих дронів. Військові зазначили, що атака триває й досі, адже у небі залишаються кілька російських дронів.

Збиті цілі 6 березня
Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил

Які міста були під ударом останнім часом?

  • У ніч на 6 березня в Кривому Розі ударні дрони влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок та підприємство.

  • Російський БпЛА ввечері 4 березня влучив у цивільне судно під панамським прапором у водах Чорного моря.

  • Того ж дня російські ударні безпілотники типу "Шахед" здійснили атаку на Миколаїв. Унаслідок удару було пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, а також поранення отримала одна людина.

  • Напередодні ввечері, 3 березня, російський дрон намагався завдати удару по пасажирському поїзду, що прямував за маршрутом Дніпро – Ковель. Завдяки швидкій реакції працівників залізниці атаки вдалося уникнути – безпілотник вибухнув усього за кілька метрів від локомотива.