Інформацію про російську атаку та її відбиття повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Цікаво Україна боротиметься з іранськими "Шахедами" на Близькому Сході на запит США, – Reuters

Які дрони били по Україні та як відпрацювали сили ППО?

Росіяни запустили 141 ударний БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Дрони летіли з кількох напрямків:

Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, що на території Росії;

Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Близько 100 з усіх запущених дронів становили саме "Шахеди".

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Однак влучання 24 ударних дронів сталися на 16 локаціях, ще на одній впали уламки збитих дронів. Військові зазначили, що атака триває й досі, адже у небі залишаються кілька російських дронів.



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил

Які міста були під ударом останнім часом?