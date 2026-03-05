Увечері 4 березня в акваторії Чорного моря російський дрон влучив у цивільне судно під прапором Панами. Про це розповів очільник ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про удар по судну у Чорному морі?

Влучання сталося, коли судно виходило з порту Чорноморська. Відомо, що воно перевозило кукурудзу.

Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Їм надали допомогу та евакуювали.

Кіпер розповів також про інші наслідки атаки безпілотників на Одещину. За словами чиновника, на території недіючої бази відпочинку сталося загоряння. Вогонь охопив дерев'яні будинки. Частково зруйновано розташовану поруч чотирьохповерхову будівлю. Також пошкоджено цивільний транспорт.

Наслідки атаки на Одещину / Фото ОВА

Інші випадки ударів по цивільних суднах