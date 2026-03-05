Увечері 4 березня в акваторії Чорного моря російський дрон влучив у цивільне судно під прапором Панами. Про це розповів очільник ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про удар по судну у Чорному морі?
Влучання сталося, коли судно виходило з порту Чорноморська. Відомо, що воно перевозило кукурудзу.
Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Їм надали допомогу та евакуювали.
Кіпер розповів також про інші наслідки атаки безпілотників на Одещину. За словами чиновника, на території недіючої бази відпочинку сталося загоряння. Вогонь охопив дерев'яні будинки. Частково зруйновано розташовану поруч чотирьохповерхову будівлю. Також пошкоджено цивільний транспорт.
Наслідки атаки на Одещину / Фото ОВА
Інші випадки ударів по цивільних суднах
9 січня російський дрон атакував два цивільні судна в Чорному морі: одне під прапором Сент-Кіттс і Невіс, друге – Коморських островів. Під час атаки загинув один член екіпажу. Міністр Кулеба наголосив, що це свідчення цілеспрямованих ударів Росії по цивільних об'єктах і продовольчій логістиці.
30 грудня окупанти атакували два порти на Одещині, пошкодивши судно та резервуари для олії. Пошкоджене судно перевозило зерно і було під прапором Панами.
13 грудня Росія атакувала турецьке судно VIVA в Чорному морі. На борту судна, яке перевозило соняшникову олію до Єгипту, було 11 громадян Туреччини.