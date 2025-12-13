Прохід судна у море відбувався зерновим коридором. Для атаки росіяни використали ударний безпілотник, передає 24 Канал із посиланням на Військово-Морські Сили України.

Дивіться також ССО та "Чорна іскра" уразили два судна Росії у Каспійському морі: там перевозили зброю і техніку

Що відомо про обстріл цивільного судна у Чорному морі?

Відомо, що судно прямувало до Єгипту. Воно перевозило соняшникову олію. На борту перебувало 11 громадян Туреччини. На щастя, постраждалих немає.

У ВМС ЗСУ наголосили, що перебувають на зв'язку із капітаном. Також у стані готовності – морська пошуково-рятувальна служба.

Наразі судно прямує у порт призначення.

Росія грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо,

– наголосили військові.

Росія атакувала турецьке судно VIVA: дивіться відео

Довідка: Керівництва Сан-Ремо – це міжнародний документ, який розроблено для регулювання вирішення питань державної таємниці та електронного права в контексті збройних конфліктів та міжнародного права.

Слід зауважити, що це не перша атака Росії на цивільні судна.