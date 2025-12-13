Про погоду на завтра інформує 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 14 грудня в Україні?

В неділю, 14 грудня, погода в Україні буде переважно хмарною, мінливою та слизькою. Тож водіям та пішоходам синоптики радять бути максимально обережними.

У західних та північних областях вночі пройде невеликий дощ можливо із мокрим снігом. У центральних та південних областях прогнозується ожеледь та налипання мокрого снігу, що ускладнить рух транспорту та пересування містом.

Температура вночі коливатиметься від 1 – 6 морозу, вдень від 4 морозу до 1 тепла. На Одещині очікується плюсова температура – від +3 до +8. На заході – вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.

Вітер південний із переходом на північно-західний 7 – 12 метрів за секунду, вдень на заході місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду, тому на відкритих ділянках доріг і в містах слід бути особливо обережними.

У яких областях України оголошено жовтий рівень небезпечності?

Синоптики попереджають жителів Київщини, Вінниччини, Тернопільщини та Чернівецької області про запровадження І рівня небезпечності – жовтого.

На Київщині прогнозується ожеледиця на дорогах та налипання мокрого снігу. Через погодні умови рух транспорту та робота енергетичних та комунальних підприємств може ускладнитись.

Температура у Київській області вночі коливатиметься від -1 до -6 градусів, а вдень від -4 до +1. У Києві вночі -3 – -5 градусів морозу, вдень близько 0.

На Вінниччині місцевих також попереджають про небезпеку у вигляді ожеледиці на дорогах та налипання мокрого снігу. Крім того, вдень пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Температура у місті вночі прогнозується від 0 до -2, а вдень від 0 до 2 тепла.

Сильні пориви вітру також спостерігатимуться 14 грудня й на Тернопільщині. Синоптики повідомляють про північно-західний напрямок вітру із поривами 15 – 20 метрів за секунду. Температура в області впродовж доби 0 – 5 градусів тепла, а в місті Тернопіль вночі 0 – 2 градусів тепла, вдень 3 – 5 тепла.

У Чернівецькій області жовтий рівень небезпеки зумовлений посиленням північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Складні погодні умови очікуються і на Львівщині. Синоптики прогнозують місцями ожеледицю та слабкий туман. Вітер в регіоні буде західний із поривами 9 – 14 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі коливатиметься від -2 до +3, вдень 3 – 8 тепла. У Львові вночі 0 – 2 тепла, вдень повітря прогріється до 5 – 7 тепла.

