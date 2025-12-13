О погоде на завтра информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Когда ударят морозы в Украине и где похолодание будет наиболее ощутимым

Какой будет погода 14 декабря в Украине?

В воскресенье, 14 декабря, погода в Украине будет преимущественно облачной, переменчивой и скользкой. Поэтому водителям и пешеходам синоптики советуют быть максимально осторожными.

В западных и северных областях ночью пройдет небольшой дождь возможно с мокрым снегом. В центральных и южных областях прогнозируется гололед и налипание мокрого снега, что затруднит движение транспорта и передвижения по городу.

Температура ночью будет колебаться от 1 – 6 мороза, днем от 4 мороза до 1 тепла. В Одесской области ожидается плюсовая температура – от +3 до +8. На западе – ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.

Ветер южный с переходом на северо-западный 7 – 12 метров в секунду, днем на западе местами порывы 15 – 20 метров в секунду, поэтому на открытых участках дорог и в городах следует быть особенно осторожными.

В каких областях Украины объявлен желтый уровень опасности?

Синоптики предупреждают жителей Киевской, Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областей о введении І уровня опасности – желтого.

На Киевщине прогнозируется гололедица на дорогах и налипание мокрого снега. Из-за погодных условий движение транспорта и работа энергетических и коммунальных предприятий может осложниться.

Температура в Киевской области ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов, а днем от -4 до +1. В Киеве ночью -3 – -5 градусов мороза, днем около 0.

В Винницкой области местных также предупреждают об опасности в виде гололеда на дорогах и налипания мокрого снега. Кроме того, днем порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Температура в городе ночью прогнозируется от 0 до -2, а днем от 0 до 2 тепла.

Сильные порывы ветра также будут наблюдаться 14 декабря и на Тернопольщине. Синоптики сообщают о северо-западное направление ветра с порывами 15 – 20 метров в секунду. Температура в области в течение суток 0 – 5 градусов тепла, а в городе Тернополь ночью 0 – 2 градусов тепла, днем 3 – 5 тепла.

В Черновицкой области желтый уровень опасности обусловлен усилением северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду.

Сложные погодные условия ожидаются и на Львовщине. Синоптики прогнозируют местами гололедицу и слабый туман. Ветер в регионе будет западный с порывами 9 – 14 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -2 до +3, днем 3 – 8 тепла. Во Львове ночью 0 – 2 тепла, днем воздух прогреется до 5 – 7 тепла.

Когда ждать значительного похолодания в Украине?