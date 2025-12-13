Проход судна в море происходил по зерновому коридору. Для атаки россияне использовали ударный беспилотник, передает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы Украины.
Что известно об обстреле гражданского судна в Черном море?
Известно, что судно направлялось в Египет. Оно перевозило подсолнечное масло. На борту находилось 11 граждан Турции. К счастью, пострадавших нет.
В ВМС ВСУ отметили, что находятся на связи с капитаном. Также в состоянии готовности – морская поисково-спасательная служба.
Сейчас судно направляется в порт назначения.
Россия грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо,
– отметили военные.
Россия атаковала турецкое судно VIVA: смотрите видео
Справка: Руководства Сан-Ремо – это международный документ, который разработан для регулирования решения вопросов государственной тайны и электронного права в контексте вооруженных конфликтов и международного права.
Следует заметить, что это не первая атака России на гражданские суда.
- Накануне, 12 декабря, под ударом оказался турецкий паром CENK T, который регулярно курсирует между Турцией и Украиной.
- На момент атаки на борту находились контейнеры компании AKSA. Пострадал один работник частной компании, других жертв нет.
- Также поврежден контейнерный перегружатель и судно в порту Черноморск.
- Ракетные удары осуществлялись баллистическими ракетами и дронами "Шахед" с территории Крыма.
- Президент Зеленский отметил, что атака не имела военного смысла и направлена на уничтожение гражданской инфраструктуры.
- Турецкая компания Cenk Denizcilik подтвердила повреждение парома CENK T.