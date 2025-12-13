Проход судна в море происходил по зерновому коридору. Для атаки россияне использовали ударный беспилотник, передает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы Украины.

Что известно об обстреле гражданского судна в Черном море?

Известно, что судно направлялось в Египет. Оно перевозило подсолнечное масло. На борту находилось 11 граждан Турции. К счастью, пострадавших нет.

В ВМС ВСУ отметили, что находятся на связи с капитаном. Также в состоянии готовности – морская поисково-спасательная служба.

Сейчас судно направляется в порт назначения.

Россия грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо,

– отметили военные.

Россия атаковала турецкое судно VIVA: смотрите видео

Справка: Руководства Сан-Ремо – это международный документ, который разработан для регулирования решения вопросов государственной тайны и электронного права в контексте вооруженных конфликтов и международного права.

Следует заметить, что это не первая атака России на гражданские суда.