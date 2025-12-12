Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.

Что известно об атаке баллистикой в Одесской области?

В пятницу, 12 декабря, в 15:21 в Одесской области началась воздушная тревога. В это время Россия начала атаку баллистическими ракетами, выпустив несколько целей. Мониторинговые сообщества писали о вероятном затоплении врагом ракет "Искандер", или вооружения из систем С-300/С-400.

Одесская область также оказалась под угрозой обстрела ракетами, которые двигались с временно оккупированного Крыма. В 15:25 фиксировалась цель курсом на Черноморск. Взрыв в Одессе прогремел в ту же минуту.

Снова угроза через скоростную цель на Одессу была в 15:50. В черте города снова было громко, атака "Искандерами" продолжилась. Еще один взрыв прогремел в 15:57.

Скоростная цель на Одессу,

– писали в Воздушных Силах ВСУ.

Жители могли слышать взрывы из-за падения ракет в пределах Одесского района. Сейчас подробной информации об атаке или ее последствиях нет. По состоянию на 15:59 воздушная тревога и угроза со стороны врага в регионе продолжается. Дополнительно оккупанты запустили из Черного моря БпЛА курсом на Одессу и Черноморск.

