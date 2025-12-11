Оккупанты ежедневно устраивают Украине дроновый террор. Так, в ночь на 11 декабря российские силы атаковали энергетические объекты в Кременчугском районе, вызвав пожары, передает 24 Канал.

Смотрите также Все просто, – эксперт из США спрогнозировал, когда Путин согласится остановить войну

Где объявили тревогу из-за опасности БПЛА: смотрите на карте

19:34, 11 декабря

БПЛА на юге Черниговщины (Прилуцкий район) курс на Киевщину, населенный пункт Згуровка.

18:38, 11 декабря

БПЛА в направлении города Чернигов с востока.

17:44, 11 декабря

БПЛА из Донецкой области на Днепропетровщину.