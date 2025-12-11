Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута.

Смотрите также Угроза радиации в Чернобыле из-за "Шахеды": какая ситуация на ЧАЭС, что говорят эксперты и МАГАТЭ

Какие последствия атаки на Полтавщину?

Владимир Когут рассказал об очередном терроре оккупантов и работе украинской ПВО. Россияне ударили по объектам энергетики в Полтавской области. Значительное количество целей сбили защитники, однако зафиксировано падение обломков.

Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары,

– говорит он.

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что известно об обстрелах украинских городов?