Какие последствия атаки на Полтавщину?
Владимир Когут рассказал об очередном терроре оккупантов и работе украинской ПВО. Россияне ударили по объектам энергетики в Полтавской области. Значительное количество целей сбили защитники, однако зафиксировано падение обломков.
Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары,

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. К счастью, обошлось без пострадавших.
Что известно об обстрелах украинских городов?
Напомним, что под утро 11 декабря взрыв прогремел в Сумах. Воздушные силы информировали о наличии ударных вражеских БпЛА на востоке Сумщины, двигавшихся курсом на юго-запад.
Во время обстрела ПВО работала и в Одессе. Местные сообщества в телеграмме и мониторы зафиксировали не менее восьми дронов и писали о работе ПВО по ним. В городе слышали взрывы.