Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Хронология атаки Российские войска запустили "Шахеды", также была угроза баллистики: тревога распространяется по Украине

Что известно о взрыве в Сумах ночью 11 декабря?

В 03:46 в Сумском районе объявили воздушную тревогу. А после 5 утра в местных СМИ появились сообщения о взрыве.

В 05:19 об этом написали впервые. Чуть раньше Воздушные силы информировали о наличии ударных вражеских БпЛА на востоке Сумщины, которые двигались курсом на юго-запад.

Также актуальной была угроза от тактической авиации российской армии. Но о точной причине взрыва или его последствиях на момент публикации информации не было.

Куда еще бил враг этой ночью?