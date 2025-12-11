Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки Російські війська запустили "Шахеди", також була загроза балістики: тривога шириться Україною

Що відомо про вибух у Сумах вночі 11 грудня?

О 03:46 у Сумському районі оголосили повітряну тривогу. А після 5 ранку у місцевих ЗМІ з'явилися повідомлення про вибух.

О 05:19 про це написали уперше. Трохи раніше Повітряні сили інформували про наявність ударних ворожих БпЛА на сході Сумщини, що рухалися курсом на південний захід.

Також актуальною була загроза від тактичної авіації російської армії. Та про точну причину вибуху чи його наслідки на момент публікації інформації не було.

Куди ще бив ворог цієї ночі?