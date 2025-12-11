Куди летять ворожі безпілотники, для яких областей є загроза та що відомо про наслідки атак – читайте в матеріалі 24 Каналу. Якщо у вашому місті оголошено повітряну тривогу, наполегливо закликаємо пройти в укриття.

Де є загроза російських "Шахедів"?

23:54, 11 грудня

  • Група БпЛА на Херсонщині в північному напрямку.
  • Група БпЛА на сході Миколаївщини на Кіровоградщину.
  • Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на північ.
23:15, 11 грудня

Група БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини.

23:10, 11 грудня

Група БпЛА в напрямку Кривого Рогу з Херсонщини.

23:01, 10 грудня

Група БпЛА на Донеччині в північному напрямку.

22:50, 10 грудня

Група БпЛА на Херсонщині в північному напрямку.