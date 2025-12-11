Куди летять ворожі безпілотники, для яких областей є загроза та що відомо про наслідки атак – читайте в матеріалі 24 Каналу. Якщо у вашому місті оголошено повітряну тривогу, наполегливо закликаємо пройти в укриття.
Де є загроза російських "Шахедів"?
Група БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини. Група БпЛА в напрямку Кривого Рогу з Херсонщини. Група БпЛА на Донеччині в північному напрямку. Група БпЛА на Херсонщині в північному напрямку.
