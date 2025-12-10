МАГАТЕ зафіксувало один із найсерйозніших викликів для ядерної безпеки України від початку повномасштабної війни. 5 грудня 2025 року Агентство оприлюднило чергову заяву про ситуацію в Україні (Update 331), у якій ідеться, що захисна арка над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС – Новий безпечний конфайнмент (New Safe Confinement, НБК) – після удару російського "Шахеда" втратила свої основні функції безпеки, зокрема здатність стримувати радіоактивні речовини.

За даними місії МАГАТЕ, яка постійно працює на майданчику ЧАЕС, інспекція сталевої оболонки, завершена на початку грудня, підтвердила, що удар дрона в лютому 2025 року пошкодив конструкцію арки, і тепер вона втратила свої первинні функції безпеки, зокрема функцію стримування. Водночас експерти не виявили незворотних пошкоджень тримальних елементів чи систем моніторингу.

24 Канал зʼясував, що сталося та чи варто непокоїтися. У цьому нам допоміг розібратися Віталій Медвідь – начальник відділу з міжнародного співробітництва та зв'язків із громадськістю ЧАЕС.

Що відомо про рівень радіації на ЧАЕС?

Офіційне повідомлення Чорнобильської АЕС уточнює, що пролом і тривала пожежа порушили герметичність облицювання: оболонка НБК більше не відповідає проєктним вимогам до герметичності, ускладнений контроль повітряних потоків і підтримання потрібного тиску всередині, а також порушений захист від потрапляння атмосферних опадів усередину арки.

Водночас рівень радіації на проммайданчику станції залишається стабільним і в межах норми.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що тимчасові ремонтні роботи вже проведені, але "своєчасне та комплексне відновлення залишається життєво потрібним", аби запобігти подальшій деградації конструкції та гарантувати довгострокову ядерну безпеку України. На прохання Києва місія агентства провела окреме розширене оцінювання саме в контексті лютневого удару.

Для підготовки плану відновлення до роботи залучені Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і фахівці французьких компаній Bouygues Travaux Publics та VINCI Construction Grands Projets — учасників консорціуму Novarka, який проєктував і будував новий саркофаг.



Вони разом із ЧАЕС аналізують технічний стан арки, формують оцінку коротко- та довгострокових ризиків і готують рекомендації щодо стратегії повного відновлення функцій укриття.

Удар 14 лютого: як дрон пошкодив нове укриття ЧАЕС?

Висновки грудневої місії МАГАТЕ стали результатом події, що сталася ще вночі 14 лютого 2025 року. Близько 01:50 за київським часом експерти агентства, які постійно перебувають на ЧАЕС, почули вибух і побачили дим та ознаки пожежі на даху НБК, що накриває зруйнований у 1986 році четвертий енергоблок.

Українська влада поінформувала МАГАТЕ, що по споруді вдарив ударний безпілотник із потужною фугасною бойовою частиною. Офіційний Київ і підприємство ЧАЕС кваліфікують цю подію як російську атаку БпЛА по ядерному об’єкту; Москва свою причетність заперечує.

У звітах ООН і МАГАТЕ фіксується факт удару та його наслідки: зазначається, що дрон влучив у арку, спричинив пожежу й ушкодив зовнішнє облицювання, але без покладення відповідальності на конкретну сторону конфлікту.



НБК після влучання "Шахеда" 14 лютого 2025 року / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Першими на місце прибули чергові підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій і пожежні команди, які дислокуються безпосередньо на ЧАЕС та в Київській області. Вони локалізували кілька осередків вогню на даху об’єкта. За підсумками доби українські служби та ядерний регулятор підтвердили, що рівні радіації всередині й за межами проммайданчика залишилися в межах норми, а перевищень не зафіксовано.

Ті самі висновки – стабільний радіаційний фон і відсутність повідомлень про витоки – навела й система ООН у своїх повідомленнях за результатами інциденту.

Польовий огляд, який уже наступного дня провели експерти МАГАТЕ, показав суттєві пошкодження оболонки укриття. За їхніми спостереженнями, пожежу, імовірно, живили легкозаймисті матеріали в покрівлі; було ушкоджено як зовнішнє, так і внутрішнє облицювання, а в обшивці арки утворився отвір приблизно шість метрів у діаметрі. Водночас тримальні металеві конструкції, за оцінкою місії, не зазнали суттєвих ушкоджень.

Упродовж наступних місяців українські служби разом із міжнародними партнерами поступово гасили тління в утеплювачі даху, проводили тимчасове латання пролому й готували програму довгострокового відновлення герметичності. ЧАЕС повідомляє, що отвір у зовнішній обшивці арки було закрито в жовтні 2025 року, однак для повного відновлення проєктних параметрів потрібна заміна пошкоджених ущільнювачів.

Чи є нова загроза та які перспективи відновлення?

Звіт МАГАТЕ фактично нічого нового не містить, каже в коментарі 24 Каналу представник ЧАЕС Віталій Медвідь. 14 лютого 2025 року дрон влучив в арку НБК, через що вона частково втратила свої функції; відтоді, за словами Медвідя, нічого не змінилося.

Відразу після удару ЧАЕС запросила спеціальну місію МАГАТЕ, щоб вона провела незалежну експертизу, оцінила всі складні моменти та підготувала висновки.

Віталій Медвідь Начальник відділу з міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю ЧАЕС Вони приїхали, зробили повне обстеження й передали нам свій звіт. І чомусь ці висновки тепер подаються як сенсація, начебто сталося щось нове й страшне. Насправді ключова проблема, що ми втратили, – це герметизація.

Арка НБК зараз не є герметичною, наголошує Віталій Медвідь. Туди потрапляли опади, але основний отвір працівники ЧАЕС своїми силами тимчасово закрили. Також залишилося ще понад 300 дрібних отворів, які утворилися під час гасіння пожежі.

Віталій Медвідь Начальник відділу з міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю ЧАЕС У разі якихось критичних подій – наприклад, обвалів всередині об’єкта "Укриття" або нового удару дрона – ми не можемо гарантувати, що з-під арки НБК не буде витоку. Але зараз не ведуться жодні роботи, які могли б створити додаткові ризики. Тому хвилюватися з цього приводу не варто. Щодо інших проблем: через те що частина функцій НБК втрачена, ми не можемо продовжувати роботи з розбору об’єкта "Укриття", зокрема демонтаж нестабільних конструкцій.

Ведмідь додає, що мовиться саме про об'єкт "Укриття", який побудували після аварії 1986 року.

Щодо перспектив відновлення арки до первинного стану – ЧАЕС вже залучила представників Bouygues Travaux Publics та VINCI Construction Grands Projets. Це французькі компанії, що входили до консорціуму Novarka і безпосередньо будували арку НБК. Вони нині готують висновки щодо обсягу робіт, які треба виконати, пояснює співрозмовник.

Після цього ЄБРР вирішуватиме, яке фінансування потрібно, і залучатимуться донори. Поки що все перебуває на підготовчому етапі, зазначають у ЧАЕС.