Про це Андрій Сибіга зазначив в інтерв'ю виданню LB.

Яка позиція України щодо Донбасу?

Сибіга зазначив, що гарантії безпеки, які обговорюються зі США, стосуватимуться міжнародно визнаної території України. Окуповані території не можуть бути виключеними з угоди.

Гарантії безпеки для України. Не може бути жодних формул коштом територіальної цілісності і суверенітету для держави Україна,

– зазначив Сибіга.

Наразі Україна намагається досягти перемир'я, яке відкриє дорогу для ширших мирних перемовин.

Перевагу надають закінченню війни передусім дипломатичним шляхом.

"Ми будемо виходити з норм міжнародного права, статуту ООН. Ми маємо тут союзників", – ще раз наголосив Сибіга, коментуючи статус Донбасу.

Мирні переговори: останні новини