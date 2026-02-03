Про це повідомив Володимир Зеленський. Він зазначив, що це була цілеспрямована атака.

Цієї ночі летіла рекордна кількість балістики:

32 балістичні ракети,

ще 11 – інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії,

28 крилатих ракет

а також 450 ударних дронів, більшість із них були "Шахедами".

Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче (−4 за Фаренгейтом і нижче)… Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином. Слава Україні!,

– зазначив президент.