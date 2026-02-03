Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Он зазанчив, что Россия нанесла целенаправленный удар против энергетики Украины.

Этой ночью летело рекордное количество баллистики.

Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры -20 по Цельсию и ниже (-4 по Фаренгейту и ниже)... Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом. Слава Украине!,

– отметил президент.