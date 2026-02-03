Об этом сообщил Игорь Терехов.

Мы квалифицируем это как чрезвычайная ситуация местного уровня. Все соответствующие документы уже сделаны. Это дает нам определенные возможности действовать, это нам очень нужно,

– объяснил городской голова Терехов.