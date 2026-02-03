Об этом сообщил Игорь Терехов.
Мы квалифицируем это как чрезвычайная ситуация местного уровня. Все соответствующие документы уже сделаны. Это дает нам определенные возможности действовать, это нам очень нужно,
– объяснил городской голова Терехов.
В Харькове повреждены несколько ТЭЦ и электроподстанции после российской атаки 3 февраля. Из-за вызванных последствий в городе – чрезвычайная ситуация.
