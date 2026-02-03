Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
Как Зеленский прокомментировал атаку?
Президент заявил, что российская армия использовала краткосрочную паузу в ударах не для дипломатии, а для накопления ракет и выбора момента с самыми низкими температурами до 20 градусов мороза в Украине.
Провел селектор по ситуации в регионах, и прежде всего в энергетике после сегодняшнего российского удара. Это был целенаправленный удар против энергетики, и рекордное количество баллистики,
– написал он.