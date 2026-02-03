Восстановить работу атакованной ТЭЦ в нынешних условиях невозможно, заявил депутат Харьковского горсовета Богдан Ткачук в эфире "КИЕВ24".

Какие последствия атаки на ТЭЦ Харькова?

По словам Ткачука, после атаки России на одну из ведущих ТЭЦ города 3 февраля принято решение сливать теплоноситель.

Мероприятия касаются около 800 жилых домов. Местные власти уверяют, что нужно это, чтобы избежать аварий и замерзания теплосети.

Также в Харькове возникли проблемы с электроснабжением. Ткачук сообщил, что метро работает с задержками. Интервалы между поездами составляют от 10 до 20 минут. Кое-где ограничили движение трамваев и троллейбусов. Их временно заменили автобусами.

В то же время, по словам депутата Харьковского горсовета, проблем с водоснабжением в городе нет.

Что известно об ударах по Харьковской области?