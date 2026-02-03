Відновити роботу атакованої ТЕЦ в нинішніх умовах неможливо, заявив депутат Харківської міськради Богдан Ткачук в етері "КИЇВ24".
Дивіться також Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році: що буде зі світлом
Які наслідки атаки на ТЕЦ Харкова?
За словами Ткачука, після атаки Росії на одну з провідних ТЕЦ міста 3 лютого ухвалено рішення зливати теплоносій.
Заходи стосуються близько 800 житлових будинків. Місцева влада запевняє, що потрібно це, щоб уникнути аварій та замерзання тепломережі.
Також у Харкові виникли проблеми з електропостачанням. Ткачук повідомив, що метро працює з затримками. Інтервали між поїздами становлять від 10 до 20 хвилин. Подекуди обмежили рух трамваїв і тролейбусів. Їх тимчасово замінили автобусами.
Водночас, за словами депутата Харківської міськради, проблем з водопостачанням у місті немає.
Що відомо про удари по Харківщині?
Вночі Харків і область потерпали від атак російськими дронами-камікадзе, РСЗВ, а також ракетами та авіабомбами.
За даними Терехова, у Слобідському районі міста пошкоджені житлові будинки та автівки. Постраждали четверо людей.
Місцева влада запевнила, що у місті цілодобово працює 101 Пункт незламності.